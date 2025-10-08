ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚೆಸ್: ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಿವಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ‘ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮುಕ್ತ ರೇಟಿಂಗ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವಾನ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆರುಷ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಯು.ಡಿ. ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾನ್ ಬಿ.ಪಿ. ಉತ್ಸವ್ರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಆರುಷ್ ಅವರು ಪ್ರಣವ್ ಶೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ, ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶಸ್ ಗೌಡ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರು ಪಿ. ಅಭಿನವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>