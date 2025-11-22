ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Ashes Test | ಒಂದೇ ದಿನ 19 ವಿಕೆಟ್ಸ್: ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ: ’ಸಮಬಲ‘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಛಲ
ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ: ’ಸಮಬಲ‘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಛಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಆಸೀಸ್ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್
ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಆಸೀಸ್ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್
Test cricketAshes testAshesAustralia vs England

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT