ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಹರಾಜು ಶೀಘ್ರ: ತಿಮ್ಮಾಪುರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಬೇಕೇ, ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ₹ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಬರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>