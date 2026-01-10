ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ: ಮೈತ್ರಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ- ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ವರಿಷ್ಠರ ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ : ನಿಖಿಲ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:15 IST
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯೇ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸುವುದು ಬೇಡ
-ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
