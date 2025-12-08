ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹31,198 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ!

ಎಸ್‌ಡಿಪಿಯಿಂದ ₹17,710 ಕೋಟಿ, ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯಿಂದ ₹13,488 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:33 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:33 IST
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ (ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು), ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ
