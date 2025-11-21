ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

Bengaluru Stampede: ನ್ಯಾ. ಕುನ್ಹ ವರದಿ ರದ್ದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:11 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Bengaluru Stampede | ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನ: ಅಶೋಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bengaluru Stampede | ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನ: ಅಶೋಕ
Bengaluru Stampede | ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನ: ಅಶೋಕ
High CourtStampede

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT