ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಿಂದೂಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ರವೇಶ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾಭಾವ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಶಾಖೆಗೆ ಬರಬೇಕು: ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:48 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:48 IST
ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವು ಏಳಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ
ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ
RSSMohan Bhagwat

