ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಸಂವಿಧಾನ, ಸಿಜೆಐ ಅವಮಾನಿಸುವವರಿಗೆ RSS ಬೆಂಬಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:50 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನ; ನಮಗಿದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ: ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ
ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನ; ನಮಗಿದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ: ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸಿಜೆಐ ಅವಮಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ದ್ವೇಷ–ಅಸಹನೆಯ ಕೊಳಕು ಕೃತ್ಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸಿಜೆಐ ಅವಮಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ದ್ವೇಷ–ಅಸಹನೆಯ ಕೊಳಕು ಕೃತ್ಯ
ConstitutionCJIPriyank kharge

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT