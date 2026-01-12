ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಜ.15ರಿಂದ ‘ವಿಬಿ–ಜಿರಾಮ್‌ಜಿ’ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 8:51 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 8:51 IST
‘ಮನರೇಗಾ’ದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ
BJPMGNREGAVB-G RAM G

