ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತಂದೆ–ಮಗ

<p>ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಹಸನ್ ಇಸಾಖಿಲ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂದೆ-ಮಗ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 22ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಹಸನ್ ಇಸಾಖಿಲ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.Asia Cup 2025 Schedule | ಸೆ.14ರಂದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಣಾಹಣಿ.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಇಸಾಖಿಲ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 53 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 53 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂದೆ ಮಗ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಸನ್ ಇಸಾಖಿಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 60 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 92 ರನ್ ಬಾರಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನೋಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 184 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 18.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡವು 41 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>