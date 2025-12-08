ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊಸದಲ್ಲ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

ಬಿಎಲ್‌ಎ–2 ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಮುಖರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಎಸ್ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
votersprahlad joshi

