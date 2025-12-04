<p><strong>ಫ್ರೈಡ್ರಿಕ್ಶಾಫೆನ್</strong>: ಯುರೋಪಿನ ಬೋಡೆನ್ಸೀ ಸರೋವರ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಫ್ರೈಡ್ರಿಕ್ಶಾಫೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಕೆಲವರು ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಊಟದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’ ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನುತಾ, ಶ್ವೇತಾ, ದಿವ್ಯ, ಮಲತೇಶ್, ರಂಜಿತ, ಅನುಶ, ವಿನಾಯಕ, ಅಥರ್ವ, ಕೈರಾ, ರಿಧಾನ್, ಜಶ್ವಿನ್, ಶಿವ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>