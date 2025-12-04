FIDE Ratings | ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರೇಟಿಂಗ್: ಭಾರತದ ಬಾಲಕನ ದಾಖಲೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚೆಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಫಿಡೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಲಕ 3 ವರ್ಷ, ಏಳು ತಿಂಗಳು 20 ದಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಅನಿಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ (3 ವರ್ಷ, 8 ತಿಂಗಳು, 19 ದಿನ) ಇತ್ತು. ಅನಿಶ್, 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುಶ್ವಾಹ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1572ರ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಕಡೇಪಕ್ಷ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತನಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಶ್ವಾಹ, ಈ ದಾಖಲೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೇಟೆಡ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>