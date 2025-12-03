<p>ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಹಿಮಾವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕ್ರಾಂಪುಸ್ಲೌಫ್, ಯೂರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಲ್ಪೈನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಸಾಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಬಾವೇರಿಯಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎರಡು ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ಸೆಂಟ್ ನಿಕೊಲಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂಪುಸ್. ಸೆಂಟ್ ನಿಕೊಲಸ್ ದಯೆ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಾಂಪುಸ್ ಕತ್ತಲೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ...</p><p>ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ನಿಕೊಲಸ್ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಾಂಪುಸ್ ತನ್ನ ಸರಪಳಿಗಳ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ರೂಪದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p><p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಕ್ರಾಂಪುಸ್ನ ಭಯಾನಕ ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಳಪು, ಧೂಮದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಗಳ ಗದ್ದಲ... ಇವೆರಡರ ಸಂಗಮದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಸಾಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಬಾವೇರಿಯಾದ ಅನೇಕ ಊರು-ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p> <strong>ಹಿನ್ನೆಲೆ:</strong></p><p>ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಾಂಪುಸ್ಲೌಫ್ನ ಬೇರುಗಳು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪೇಗನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಭಯಾನಕ ವೇಷಭೂಷಣ, ಸರಪಳಿಗಳ ಶಬ್ದ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಬಳಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧಿಗಳು ನಂತರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಚಳಿಗಾಲದ ಸೂರ್ಯೋತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು, ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಾಂಪುಸ್ಲೌಫ್ನ ಜ್ವಾಲಾ-ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 3-4 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ತಪ್ಪು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮುದಾಯದ ಒಳಶಿಸ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪರಂಪರೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡು ಚಳಿಗಾಲದ ನಡುವೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಭಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂಪುಸ್ಲೌಫ್ ಕೇವಲ ಜನಪದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೂರೋಪಿನ ಶತಮಾನಗಳ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಬಾವೇರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>