ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗನ್‌ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನ ಶೇ146ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:22 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
migrationafganisthan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT