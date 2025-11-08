ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗನ್‌ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನ ಶೇ146ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

<p><strong>ಪೆಶಾವರ್:</strong> ‘ಗಡಿ ದಾಟುವಿಕೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪುನರ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಗನ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡ 146ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7,764 ಅಫ್ಗನ್ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತೀವ್ರತರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದಮನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 86ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದವರೇ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗನ್ ಪೌರತ್ವ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 77ರಷ್ಟಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>