ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಯಾತುಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ? ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 17:31 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 17:31 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಖಮೇನಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ: ಏನಾಯಿತು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಿಗೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖಮೇನಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ: ಏನಾಯಿತು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಿಗೆ?
ಖಮೇನಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ: ಏನಾಯಿತು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಿಗೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ | ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಖಮೇನಿಯೇ ಗುರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ | ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಖಮೇನಿಯೇ ಗುರಿ
ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ | ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಖಮೇನಿಯೇ ಗುರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು
IranAyatollah Ali KhameneiIsrael Iran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT