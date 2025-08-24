ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಗ್ರಹ 

ಇಶಾಖ್ ಡಾರ್‌ ಜತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂ.ತೌಶಿದ್‌ ಹುಸೈನ್‌ ಮಾತುಕತೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:52 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Pak Foreign affairs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT