ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾವು: ಮೂವರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಢಾಕಾ:</strong> ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖೋಕನ್ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಥಳಿಸಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಾವು–ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಾಮುದ್ಯಾರ್ ಸೊಹಾಗ್ ಖಾನ್ (27), ರಬ್ಬಿ ಮೊಲ್ಯಾ (21) ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಸರ್ದಾರ್ (25) ಎಂಬುವರನ್ನು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ. 'ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>