ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಈಗ ಪಕ್ಷ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ/ಢಾಕಾ:</strong> ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು (ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್) ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಎನ್ಸಿಪಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 300 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎನ್ಸಿಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ತಾವರೆ ಹೂವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎನ್ಸಿಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ 115 ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಎನ್ಸಿಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತಾವರೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>