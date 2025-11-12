ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಬಿಬಿಸಿ ಪರ ನಿಂತ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಭಾಷಣ ತಿರುಚಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:13 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಗೆರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಈ ವೇಳೆ ಬಿಬಿಸಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಿಬಿಸಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. 
ಲೀಸಾ ನ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
BBC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT