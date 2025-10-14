<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು</strong>: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಹಲವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದ ನೇಪಾಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹವು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಪಿನ್ ಜೋಶಿ(23) ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಎರಡು ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಜೋಶಿಯವರು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಕೋರರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 17 ಮಂದಿಯ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಜೋಶಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿಭುಶಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>