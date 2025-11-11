Booker 2025: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕ ಡೇವಿಡ್ ಸಲೊವಿಯವರ ‘ಫ್ಲೆಶ್’ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಹಂಗೇರಿ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕ ಡೇವಿಡ್ ಸಲೊವಿ ಅವರು 2025ರ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ‘ಫ್ಲೆಶ್” (Flesh) ಕೃತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ: ಬರಗೂರು.<p>ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿಯವರ ‘ದಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ನಿ’ (The Loneliness of Sonia and Sunny) ಕೃತಿಯೂ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಪ್ಪಿದೆ.</p><p>51 ವರ್ಷದ ಸಲೊವಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಸಮಂತಾ ಹಾರ್ವಿಯವರು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 50 ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಲಂಡನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಿತು.</p>.ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಕೃತಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಪ್ರಮುಖರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದ್ದರೆ, 56 ವರ್ಷ ಬೂಕರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಐದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರ ‘ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್’ ಕೃತಿಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು.</p> .ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೂಕರ್ ಗರಿ: ಎಂದಿಗೂ ಆರದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>