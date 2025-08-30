ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಟೊಕಿಯೊ–ಸೆಂಡೈ: ಜಪಾನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬುಲೆಟ್‌ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
JapanBullet train

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT