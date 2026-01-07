ಜಪಾನ್‌– ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣ: ‘ಡೈಕ್ಲೋರೋಸಿಲೇನ್’ ಆಮದು ಕುರಿತು ತನಿಖೆ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲ ‘ಡೈಕ್ಲೋರೋಸಿಲೇನ್’ ಆಮದು ಕುರಿತು ಚೀನಾ ಬುಧವಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಪಾನ್ ಸೇನೆಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ ದ್ವಿಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>2022 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡೈಕ್ಲೋರೋಸಿಲೇನ್ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ತನ್ನ ಸೇನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜಪಾನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>