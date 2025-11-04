ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 43 ವರ್ಷ ಜೈಲು; ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೇದಂ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:34 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:34 IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಲಸೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಸರಸ್ವತಿ ವೇದಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವೇದಂ ಸಹೋದರಿ
