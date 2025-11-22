ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಹೊಗಳಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:13 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾತುಕತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಮೇಯರ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವವರು
ಅಪರಾಧ ಇರಬಾರದು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ತಗ್ಗಬೇಕು– ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಈ ಅಭಿಲಾಶೆ ನನ್ನದೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
USADonald TrumpWhite House

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT