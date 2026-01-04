<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ವೆನಿಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿ ಬಿಲಿಯನೆರ್ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ‘ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧಿಸಲು ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಜನರಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 3ರವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಉಚಿತ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದಿದೆ. </p><p>ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಅನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ‘ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕರಾಕಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. </p><p>‘ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಮಡೂರೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಪವನ್ನು ವೆನಿಜುವೆಲಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ‘ಅಮೆರಿಕವು ದೇಶದ ಭಾರಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಡೂರೊ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>