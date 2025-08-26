ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ

<p><strong>ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್:</strong> ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹಕ್ಕು’ ಎಂದು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ವಕ್ತಾರೆ ಪೌಲಾ ಪಿನೊ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ‘ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಸಗುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>