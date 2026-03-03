<p><strong>ಪ್ಯಾರೀಸ್/ಫ್ರಾನ್ಸ್:</strong> ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನೌಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೀನ್ ನೋಯೆಲ್ ಬರೂತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಾಯುನೆಲೆ, ನೌಕಾನೆಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇನೆಯ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಅಲ್–ಧಫ್ರಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>