ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಈ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದುಡ್ಡು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತ: ಇದು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:39 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಲಸೂರ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಹುಲಸೂರ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದ ಜಪಾನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ
ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದ ಜಪಾನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ
drinksHeathBenefits

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT