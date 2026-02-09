ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದ ಜಪಾನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:20 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:20 IST
ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು... ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನದು
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ 
JapanChina

