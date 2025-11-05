ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ: ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪುರೆವಾಲ್‌

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪುರೆವಾಲ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೋರಿ ಬೌಮನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಹಿಯೊನಲ್ಲಿ ಪುರೆವಾಲ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಟಾರ್ನಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಪುರೆವಾಲ್ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರೆವಾಲ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಟಿಬೆಟ್ನವರಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ನವರು. </p>.<p>ಪುರೆವಾಲ್ ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>