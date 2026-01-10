ಗ್ರೋಕ್ ಎಐಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ

<p><strong>ಜಕಾರ್ತ: </strong>ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಗ್ರೋಕ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗೆ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೃಜಿಸುವ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಏಷ್ಯಾವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ತುಂಡುಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ 'ಗ್ರೋಕ್' ಎಐ ಕಂಪನಿ xAI ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಚಿವ ಮೀತ್ಯಾ ಹಫೀದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ X ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಗ್ರೋಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ 'ಎಕ್ಸ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>