ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾಣು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೇನೆಗಳು ನಟಾನ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಎಇಎ) ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ರೆಜಾ ನಜಾಫಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಟಾನ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 12 ದಿನಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. </p><p>ಆದರೆ, ಪರಮಾಣು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎಇಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಘಟಕ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಐಎಇಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಫೇಲ್ ಗ್ರಾಸಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>