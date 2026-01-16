ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ 800 ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮರಣದಂಡನೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಇರಾನ್: ಶ್ವೇತಭವನ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
