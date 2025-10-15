<p><strong>ಬಾಗ್ದಾದ್</strong>: ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂವರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಇರಾಕ್ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಬಾಗ್ದಾದ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಫಾ ಅಲ್ ಮಶ್ಹದಾನಿ ಅವರ ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವರ ಮೂವರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು’ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಗ್ದಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ತರ್ಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ.</p><p>ಉದ್ಯಮಿ ಖಾಮಿಸ್ ಅಲ್ ಖಂಜರ್ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಹಮೂದ್ ಅಲ್ ಮಶ್ಹದಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಇರಾಕ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಮಶ್ಹದಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು, ಹೇಡಿತನದ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಶ್ಹದಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತು ತರ್ಮಿಯಾ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇರಾಕ್ನ 329 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೆರೆಯ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಯಾ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>2003ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಆರನೇ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>