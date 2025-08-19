ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹಮಾಸ್‌: ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ;ಇಸ್ರೇಲ್

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ/ಕೈರೊ:</strong> ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಹಮಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಗಾಜಾ ನಗರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ ದೇಶಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಹಮಾಸ್ನ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ನ 10 ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ 18 ಮಂದಿಯ ಮೃತದೇಹಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ನ 200 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶೇಕಡ 75 ಗಾಜಾ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕೋಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>‘60 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕತಾರ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ಮಜೆದ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>20 ಮಂದಿ ಬಲಿ: ‘ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳವಾರವು ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರ– ವಿರೋಧ: ಹಮಾಸ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವದಂತೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣಿಸುವ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಚಿವರಾದ ಬೆಝಲೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟಿಜ್, ಇತಾಮರ್ ಬೆನ್ಗ್ವಿರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 1,200 ಇಸ್ರೇಲಿಗರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 251 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದುವರೆಗೂ 61 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಹತ್ಯೆಮಾಡಿದೆ.</p>.<p> ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಹಮಾಸ್ನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾವ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>