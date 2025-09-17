ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Israel -Gaza Conflict | ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಗಾಜಾ ನಗರ ಸುತ್ತುವರಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಮಾನವೀನ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕರೆ * ದಾಳಿಗೆ 16 ಬಲಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:28 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:28 IST
