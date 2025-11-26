15 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಶವಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ 15 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಶವಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ಒತ್ತೆಯಾಳು ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಿಗೆ 15 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಶವಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಒತ್ತೆಯಾಳು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಜಾ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಶವಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ 345 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಶವಗಳನ್ನು ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>