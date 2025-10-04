ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಟಿಎ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ದೃಢೀಕರಣ (ಇಟಿಎ) ಹೊಂದುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದಲೇ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಲಸೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಟಿಎ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾದ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಇ–ವೀಸಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಳೆಯ ಇಟಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.</p><p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಲಸೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>