<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಒರಾಕಲ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಲ್ಯಾರಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>81 ವರ್ಷದ ಎಲಿಸನ್ ಈಗ 393 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ 385 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎಲಿಸನ್ ಹಲವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಒರಾಕಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಏರುಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.</p><p>ಕೃತಕ-ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಓಟವು ಒರಾಕಲ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೋರ್ಬ್ಸ್, ಈಗಲೂ ಮಸ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ 439 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>