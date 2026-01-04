ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಮಡೂರೊ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 16:12 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 16:12 IST
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ 
-ಅಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಉಳಿದ ನಾಯಕರು ‘ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ’ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
-ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
