ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಪ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್‌ ಹತ್ಯೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಿರ್ಕ್‌; ಹಂತಕನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:22 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:22 IST
