ನೇಪಾಳ | ‘ಜೆನ್‌–ಝಿ’ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಸಾವು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕ ದಿನ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು</strong>: 'ಜೆನ್–ಝಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳದ ಎಲ್ಲ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಜೆನ್–ಝಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ 72 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ನಡೆದ 'ಜೆನ್–ಝಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು 'ಹುತಾತ್ಮರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.</p>