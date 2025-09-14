ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

’ನೇಪಾಳ: ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ‘– ಪ್ರಧಾನಿ  ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ

ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಧಾನಿ  ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:58 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Nepal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT