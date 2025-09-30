ನೇಪಾಳ: 2 ವರ್ಷ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನೂತನ ‘ದೇವಿ’ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಎಪಿ</p>.<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು</strong>: 2 ವರ್ಷ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕಿ ಆರ್ಯತಾರಾ ಶಕ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ನೇಪಾಳದ ನೂತನ ‘ದೇವಿ’ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ದೇವಿಯು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೂತನ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 2ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಬದಲು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ‘ಕನ್ಯೆ’ಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಭಕ್ತರು ತೇರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>