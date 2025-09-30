<p><strong>ಕೊಯಮತ್ತೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನೀಶ್ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ ನವನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರಿ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ವೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ ಎಫ್ಎಂಎಸ್ಸಿಎಐ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಆರ್ಇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ ಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ (10 ಲ್ಯಾಪ್) ಅನೀಶ್ (13:10.550) ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ನವನೀತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನವನೀತ್ (13:21.934) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಡನೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಜೆಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಲೆವಿಡಾಸ್ ಕಪ್ ಮೂರನೇ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾಯನ್ ದತ್ತಾ (15:15:11.024) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ (14:38.490) ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>