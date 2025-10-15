Pakistan-Afghanistan Clashes: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್-ಅಫ್ಗನ್ ಸಂಘರ್ಷ

<p><strong>ಪೇಶಾವರ:</strong> ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಿಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಖುರ್ರಂ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಫಿತನಾ ಅಲ್-ಖವಾರಿಜ್ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಿತನಾ ಅಲ್-ಖವಾರಿಜ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಹ್ರೀಕ್–ಎ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(ಟಿಟಿಪಿ) ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿತನಾ ಅಲ್-ಖವಾರಿಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ವಾರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭದ್ರತಾ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 23 ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಾಕ್ನ ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ (ಐಎಸ್ಪಿಆರ್) ಹೇಳಿತ್ತು. </p><p>ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲಿಬಾನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರು ಹತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಐಎಸ್ಪಿಆರ್ ಹೇಳಿತ್ತು. </p><p>ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಫ್ಗನ್ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. </p>.ಪಾಕ್– ಅಫ್ಗನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ?.Taliban-Pakistan Clash | 58 ಪಾಕ್ ಯೋಧರ ಸಾವು: ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಮುಜಾಹಿದ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>