ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಏಕತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ: ಟ್ರಂಪ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್‌ ನವಾರೊ

ಎಸ್‌ಸಿಒದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್‌, ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಮೋದಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiVladimir Putin

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT