‘ಕೆನ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಒಡಿಂಗಾ ನಿಧನ: ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ

<p><strong>ನೈರೋಬಿ, ಕೆನ್ಯಾ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದ ಕೆನ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ರೈಲಾ ಒಡಿಂಗಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಗುರುವಾರ ರಾಜಧಾನಿ ನೈರೋಬಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನನಾಯಕನಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂದ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಜಲಫಿರಂಗಿ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಡಿಂಗಾ ಅವರು ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಕೊತ್ತಾಟ್ಟುಕುಳಂನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಒಡಿಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇಡಾ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಫಿಡೆಲ್ 2015ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಭಾನುವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಂಗಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಗರ 'ಬೊಂಡೊದಲ್ಲಿ' ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ. 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನೈರೋಬಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ 'ಕಿಸುಮು' ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2018ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಕೆನ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈಲಾ ಒಡಿಂಗಾ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ಬಾರಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆ, ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>